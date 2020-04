Honderdduizenden werknemers komen in de problemen door de huidige coronamaatregelen, concludeert het CNV aan de hand van onderzoek onder de doelgroep. "De paniek op de arbeidsmarkt neemt toe." De vakbond pleit daarom voor een tijdelijk calamiteitenfonds.

"We worden platgebeld door werkenden die, ondanks verkoudheidsklachten of koorts, toch moeten komen werken. Volledig in strijd met de richtlijnen van het RIVM", aldus het CNV.

Ook komen werknemers in de knoop als het gaat om mantelzorg of de zorg voor kinderen. "Ze kunnen dat niet combineren met hun werk", aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

6 procent van de werkenden geeft aan dat hun werkgever ziekmeldingen niet serieus neemt, zo blijkt uit het onderzoek van de vakbond. Omgerekend gaat het hierbij om een half miljoen mensen. Dezelfde hoeveelheid respondenten stelt dat de werkgever hen dwingt om vakantiedagen op te nemen.

Het calamiteitenfonds zou volgens het CNV hulp moeten bieden aan enkele specifieke groepen. Naast mantelzorgers die door hun zorgtaken niet volledig kunnen werken, noemt de vakbond (alleenstaande) ouders die hun kinderen nu thuis moeten houden, werknemers die daardoor tot de risicogroep behoren, en mensen met kwetsbare personen in het gezin.

"De eerste weken was er nog begrip van werkgevers voor de situatie van werknemers, maar het geduld voor de persoonlijke situatie van werknemers raakt langzaam op", besluit Fortuin. Volgens de vakbond is de huidige situatie onhoudbaar, en is een oplossing op korte termijn nodig.