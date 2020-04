Het was maandag een stuk rustiger bij de Nederlandse bouwmarkten dan normaal het geval is op Tweede Paasdag. Dat meldt een woordvoerder van Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche (VWDHZ).

"We hebben nog geen concrete cijfers, maar dit zijn wel de signalen die we uit het hele land ontvangen", stelt hij aan NU.nl.

Op sociale media circuleerden veel foto's van lange files voor de bouwmarkten. Maar dit kwam vooral door het strenge deurbeleid dat sectorbreed werd gehanteerd vanwege de overheidsregels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Per vestiging was een streng maximum aantal bezoekers bepaald. De klanten kwamen over het algemeen alleen en wachtten geduldig tot zij naar binnen mochten.

'Mensen kwamen veel doelgerichter, niet voor de lol'

"Mensen kwamen ook niet voor een dagje uit met het hele gezin", stelt een woordvoerder van Hornbach. "Normaal gebeurt dat wel op grote schaal. Iedereen wist vandaag precies wat er gekocht moest worden; mensen bezochten de markten veel doelbewuster."

Brancheorganisatie VWDHZ is tevreden met de gang van zaken bij de Nederlandse bouwmarkten. "We zijn heel tevreden over de manier waarop alle ondernemers hun verantwoordelijkheid hebben genomen en op grote schaal voorzorgsmaatregelen hadden getroffen", beklemtoont de zegsman.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.