Door de coronacrisis werden er in maart maar zeven cao-akkoorden bereikt, meldt werkgeversvereniging AWVN maandag. Normaal gesproken worden er in deze periode zo'n twintig akkoorden gesloten. De cao's van maart kwamen allemaal vóór de virusuitbraak in Nederland tot stand.

"In maart en april werd door de coronacrisis zelfs vier weken lang geen een cao-akkoord bereikt, een ongewoon lange periode", aldus de vereniging.

In maart was de gemiddelde loonsverhoging die werd afgesproken nog 3,06 procent. Over de eerste drie maanden van 2020 bereikte de gemiddelde loonsverhoging met 3,25 procent het hoogste niveau in zeventien jaar.

Momenteel ligt het cao-overleg bijna overal stil. "De gevolgen voor de financiële positie van bedrijven zijn zo onzeker en onvoorspelbaar dat steeds meer werkgevers besluiten het overleg te onderbreken", aldus de AWVN.

De verwachting is dat nieuwe loonafspraken die na hervat overleg worden gemaakt, lager zullen uitvallen dan voor de virusuitbraak.