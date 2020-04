Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager waarschuwt lidstaten dat bedrijfsovernames door Chinese staatsbedrijven tijdens de coronacrisis dreigen. Dat zegt ze in een interview met de Financial Times (FT).

Volgens Vestager is het nodig om kwetsbare bedrijven hiertegen te beschermen, bijvoorbeeld door als land zelf een aandeel te nemen in ondernemingen. Hiervoor is Europese regelgeving in de maak.

Chinese concurrenten zijn al langer geïnteresseerd in Europese bedrijven. Door de huidige ontwikkelingen worden sommige ondernemingen tot wankelen gebracht, waardoor het goedkoper wordt om ze over te nemen.

Vestager benadrukt dat overnames door buitenlandse spelers niet per definitie negatief zijn. Er moet volgens haar echter worden voorkomen dat partijen zoals Chinese staatsbedrijven een oneerlijke voorsprong krijgen op Europese spelers.