Oliekartel OPEC en haar bondgenoten (OPEC+) hebben zondag een definitief akkoord bereikt over de verlaging van de olieproductie. De landen stemden in om om de productie in mei en juni met bijna 10 miljoen vaten per dag, omgerekend een vijfde van hun dagelijkse productie, te verminderen om de olieprijs te stuwen.

Voor het weekend gingen de OPEC en Rusland al akkoord over een productieverlaging. Zondag sloot ook Mexico zich hierbij aan. Dat was cruciaal om de deal te doen slagen.

Mexico lag voor het weekend nog dwars, omdat het gevraagd was de productie met 400.000 vaten te verlagen, terwijl het land zelf niet verder wilde gaan dan 100.000 vaten per dag. Uiteindelijk gingen de andere landen daar zondag mee akkoord, waardoor Mexico toch nog een kleine overwinning behaalde.

In de grootste vermindering van de olieproductie ooit zullen de landen de productie in twee jaar tijd geleidelijk verlagen. Volgens bronnen binnen OPEC+ zal, als iedereen blijft meewerken, de verlaging kunnen uitkomen op bijna 20 miljoen vaten per dag.

Daarom is het vooral van belang dan landen, zoals de VS, Mexico, Brazilië Canada, die geen lid zijn van OPEC, maar wel veel olie produceren, zich ook hebben aangesloten bij het akkoord. OPEC hoopt dat ook Noorwegen, de grootste olie-exporteur van West-Europa, de productie verder wil gaan verlagen.

Wereldwijde maatregelen om het coronavirus te stoppen hebben de vraag naar brandstof de afgelopen weken flink doen dalen. Dat viel nog eens samen met een prijzenoorlog op de oliemarkt, waardoor de olieprijs verder kelderde.