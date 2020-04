Vertegenwoordigers van de retail- en vastgoedsector willen de komende drie maanden een huuropschorting voor winkeliers die lijden onder de coronacrisis, blijkt uit de richtlijn waarover de vertegenwoordigers van de sectoren vrijdag een akkoord bereikten.

De richtlijn hoort bij het steunakkoord dat is opgesteld door vertegenwoordigers van de retail- en vastgoedsector en het minsterie van Economische Zaken en Klimaat.

Winkeliers die vanaf april te maken krijgen met omzetverlies als gevolg van de coronacrisis komen in aanmerking voor een huuropschorting. In april, mei en juni zullen vastgoedeigenaren geen winkeliers uit hun panden zetten, zo staat in het steunakkoord.

Hoewel verhuurders wettelijk niet verplicht zijn om zich aan de oproep te houden, toont de richtlijn wel aan dat beide sectoren nader tot elkaar zijn gekomen. In maart mislukten enkele pogingen van de retail- en vastgoedsector om tot een akkoord te komen nog.

De branchevertegenwoordigers benadrukken daarnaast dat kwijtschelding van huurbetalingen voor sommige winkeliers tot de mogelijkheden behoort. Dit kan echter pas worden vastgesteld nadat de economische schade van de komende drie maanden duidelijk is.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.