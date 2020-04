De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zich vrijdag tijdens een persconferentie negatief uitgelaten over het akkoord van de negentien eurolanden (verenigd in de Eurogroep) over een steunpakket voor de landen die het hardst door de coronacrisis zijn getroffen.

Wat Conte betreft is het steunpakket "nog niet voldoende". De Italiaanse premier zei bovendien dat wat hem betreft de uitgifte van eurobonds nog altijd het beste middel is in de strijd tegen de economische impact van het coronavirus.

Tevens verklaarde hij dat Italië het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), het noodfonds waarover donderdagavond een akkoord werd bereikt, niet nodig heeft.

Nederland en Italië stonden in aanloop naar het akkoord lijnrecht tegenover elkaar vanwege de eurobonds, de gezamenlijke uitgifte van schuldpapier.

"Nederland was, is en blijft tegen eurobonds, omdat we daarmee risico's in Europa vergroten in plaats van verkleinen", zei minister Wopke Hoekstra van Financiën afgelopen woensdag nog.

Conte zei vrijdag dat Italië de strijd om de eurobonds zal voortzetten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.