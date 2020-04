Nederland telt op dit moment 61.775 bedrijven in de horeca. Dat zijn er bijna drieduizend meer dan vorig jaar (59.000), zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend. Het aantal faillissementen zit door de uitbraak van het coronavirus echter ook in de lift.

52.295 van de 61.775 horecabedrijven zijn eet- of drinkgelegenheden. Die zijn als gevolg van de coronamaatregelen sinds 15 maart gesloten.

Het CBS telde in de eerste week van april dan ook het grootste aantal faillissementen in de horeca: vijftien in totaal. In de weken daaraan voorafgaand lag het aantal faillissementen nog op gemiddeld 3,5 per week.

