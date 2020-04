De grote luchtvaartmaatschappijen willen ook nog overheidssteun om belangrijke routes te kunnen vliegen als overal weer gevlogen mag worden, blijkt uit een gelekte brief van brancheorganisatie IATA aan haar leden. Als gevolg van het coronavirus gelden tal van restricties voor het vliegverkeer.

De lobbyclub ontkent de strekking van de brief niet en zegt dat het gaat om een document dat nadrukkelijk is bedoeld voor de aangesloten leden. Dat zijn overwegend grote nationale maatschappijen en bedrijven die daaruit zijn voortgekomen, zoals Air France-KLM en IAG van British Airways.

De maatschappijen willen op verschillende manieren steun van de overheden, waaronder via zogeheten routesubsidie. Het gaat dan bijvoorbeeld om korting op landingsgelden of directe subsidie op basis van de ingezette capaciteit op een bepaalde route, met name op routes die van belang zijn voor de betreffende landen.

Luchtvaartmaatschappijen hebben ook al andere vormen van steun aangevraagd of zijn daarover in gesprek met de overheden, zoals leningen met staatsgaranties en belastingverlagingen. Ryanair, dat geen lid is van IATA, heeft namens dochtermaatschappij Lauda Air laten weten dat het tegen staatssteun is omdat dit oneerlijke concurrentie in de hand werkt.

