Wie een postpakket naar het buitenland wil versturen, is duurder uit. Door de afname in het aantal internationale vluchten, heeft PostNL een tijdelijke toeslag in het leven geroepen.

Door de afname van het aantal internationale vluchten als gevolg van de coronamaatregelen, stijgen de kosten voor het vervoer. PostNL probeert deze kosten nu op te vangen door een tijdelijke extra toeslag te heffen op pakketten naar overzeese gebieden. De toeslag bedraagt gemiddeld vier euro per kilogram.

PostNL heeft overleg gevoerd met waakhond ACM. Deze oordeelt dat de tijdelijke toeslag geheel binnen de wettelijke kaders valt. Dit meldt de ACM op zijn eigen website.

Zodra de coronamaatregelen niet meer nodig zijn, zal PostNL de extra toeslag weer opheffen.

