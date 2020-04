De Franse regering heeft 20 miljard euro opzijgezet voor grote bedrijven als Air France-KLM, mochten zij in financiële problemen komen. Dat maakt minister van Financiën Bruno Le Maire vrijdag bekend.

De 20 miljard euro is onderdeel van een pakket aan maatregelen ter waarde van 100 miljard euro. Het parlement moet het bedrag voor de "Franse kampioenen", zoals de regering de bedrijven noemt waarvoor het geld bedoeld is, volgende week woensdag nog wel goedkeuren.

Air France-KLM is een van de bedrijven die mogelijk zal aankloppen voor steun. "We staan klaar voor het moment, dat ongetwijfeld snel zal komen, waarop we Air France moeten steunen", zei Le Maire op de radio.

Grote bedrijven lijken vooralsnog de boot af te houden. Volgens Reuters is Air France-KLM in gesprek met banken over een lening van tot wel 6 miljard euro. Ook Renault, wat voor 15 procent in handen is van de staat, zoekt vooralsnog zijn heil bij banken in plaats van de staat.

Ook bedrijven waarin de Franse staat geen belang heeft, kunnen aankloppen voor kapitaalinjectie.

