De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft groen licht voor de overname van de Nederlands-Belgische mediatak van de Finse uitgever Sanoma Media aan DPG Media. Dat betekent dat onder meer NU.nl, Donald Duck en Libelle definitief een nieuwe eigenaar krijgen.

De toezichthouder verbindt geen extra voorwaarden aan de overname, en is van mening dat er door de aankoop geen verschraling is van het online nieuwsaanbod.

Het Belgische DPG Media, voorheen De Persgroep, is de uitgever van onder meer de kranten Trouw, de Volkskrant en AD en titels als Independer en Tweakers. Onder Sanoma vallen verder ook nog merken als onder meer Startpagina, Flair, Margriet en VTwonen.

DPG-CEO Erik Roddenhof verwacht dat het nog ongeveer twee weken zal duren voordat de overname helemaal rond is . "Ik heb er veel zin in. Hoewel het nu een rare tijd is tijdens deze coronacrisis om daaraan te beginnen. Zowel bij Sanoma als bij DPG Media werkt nagenoeg iedereen vanuit huis keihard om onze media nog gewoon elke dag bij de consument te krijgen."

Belgen betalen 460 miljoen euro voor overname

DPG Media betaalt 460 miljoen euro voor de Nederlandse media-activiteiten van Sanoma. De overname werd begin december bekendgemaakt. Sanoma verlaat Nederland niet, maar zal zich puur gaan richten op de educatieve tak van het bedrijf, Sanoma Learning.

De afgelopen jaren hebben veel fusies en overnames plaatsgevonden in de Nederlandse mediasector. Zo kwamen Telegraaf Media Groep en NRC in handen van het Vlaamse Mediahuis. Verder nam Talpa Media van mediamagnaat John de Mol televisiebedrijf SBS en persbureau ANP over. DPG Media kocht enkele jaren geleden ook Wegener, de uitgeverij van onder meer Eindhovens Dagblad en De Stentor.