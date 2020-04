De olieprijs is donderdag aan het eind van de dag weer gedaald, na de hele dag ruim hoger te hebben gestaan. Reden voor de plotselinge daling zijn geruchten over een deal, de inhoud daarvan zou tegenvallen volgens investeerders. De beperking van de olieproductie zou niet omvangrijk genoeg zijn.

Persbureau Reuters schrijft op basis van ingewijden dat de OPEC-landen plus partner Rusland (samen OPEC+) akkoord zijn gegaan over een gezamenlijke productiedaling van tien tot twaalf miljoen olievaten per dag.

Ook zouden olieproducerende landen die niet tot de OPEC+-landen behoren de productie terugbrengen, waardoor de totale vermindering van de olieproductie tussen de vijftien en twintig miljoen olievaten per dag zou uitkomen. De productiebeperking zou de grootste zijn in de geschiedenis.

Maar de productiebeperking zou echter niet opwegen tegen het overschot dat is ontstaan door de productieverhoging van begin maart en de teruggevallen vraag door de coronacrisis, waardoor de olieprijs donderdag toch weer daalde.

Waar de prijs van een vat brentolie eerder op donderdag nog meer dan 10 procent omhoog ging, staan die sinds de geruchten over de deal weer in het rood. Omstreeks 20.45 uur daalde de prijs van een vat brentolie met 3,6 procent, terwijl een vat Amerikaanse olie ruim 9 procent daalde.

Naar verwachting wordt er donderdag later op de avond meer duidelijk over de uitkomst van de videovergadering tussen de OPEC+-landen.