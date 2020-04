Oliekartel OPEC en Rusland (samen OPEC+) zijn het donderdag eens geworden over een verlaging van de olieproductie. De dagelijkse productie wordt met tien tot elf miljoen vaten teruggebracht. Mogelijk geldt de maatregel tot 2022.

Na de bekendmaking daalde de prijs voor een vat Brentolie tot 32 dollar, na een stijging van 10 procent eerder op de dag. Investeerders reageerden hiermee op de geruchten over deze deal die al de hele dag de ronde deden. De inhoud van de deal valt volgens de investeerders tegen, omdat de daling niet groot genoeg zou zijn.

De OPEC-landen en Rusland hopen dat ook andere olieproducerende landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Brazilië en Noorwegen, hun productie zullen verlagen.

Die landen zouden nog eens vijf miljoen vaten per dag minder moeten gaan produceren. Vrijdag wordt de kwestie besproken in een G20-overleg tussen de energieministers.

Olieprijs daalde keihard

Aanleiding voor de productieverlaging is de flink gedaalde olieprijs. Sinds maart is de prijs voor een vat olie gehalveerd. Op het dieptepunt kostte een vat Brentolie 21,65 Amerikaanse dollar (20,70 euro). Dat is laagste prijs sinds 2001.

De olieprijs daalde in maart keihard door een afgenomen vraag en een verhoging van de olieproductie. De oliekraan werd opengezet na een ruzie tussen Rusland en Saoedi-Arabië, waarop het laatstgenoemde land besloot de productie flink op te voeren.

Deze ruzie lijkt met de deal te zijn bijgelegd. Beide landen schroeven de productie met meer dan 10 procent terug, wat neerkomt op een vermindering van tien tot elf miljoen vaten per dag.