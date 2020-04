De AEX-index beleefde deze week de beste beursweek in bijna negen jaar. De aandelenindex sloot de verkorte handelsweek 7,8 procent hoger af, de beste score sinds november 2011.

Wereldwijd werden aandelenbeurzen gestuwd door aangekondigde steunmaatregelen, waaronder die van het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Ook de hoop onder investeerders dat nationale overheden snel de maatregelen tegen het coronavirus zullen versoepelen, deden de beurzen opveren.

Ook de olieprijs speelde een rol. Deze steeg de hele week, doordat de OPEC-landen en Rusland naar verwachting donderdag een akkoord over een beperking van de olieproductie zullen bereiken. De prijs van een olievat was eerder ten opzichte van begin maart gehalveerd door een gebrek aan vraag door de stilgevallen wereldhandel en een productieverhoging.

Opvallend is wel dat de beurzen niet lijken te reageren op de stijging van het aantal aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten. Afgelopen week vroegen 6,6 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aan, waarmee het totaal in de afgelopen drie weken toenam naar een kleine zeventien miljoen.

De Duitse DAX-index ging er deze week bijna 11 procent op vooruit en beleefde daarmee de beste beursweek sinds eind 2008. De Franse CAC 40 ging er in de week voor Pasen 8,6 procent op vooruit.