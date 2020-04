Nieuwbouwwoningen zijn in het vierde kwartaal van vorig jaar 7,4 procent in prijs gestegen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Bestaande koopwoningen werden 6,2 procent duurder. Dit blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

De prijsstijging van nieuwbouwkoopwoningen ten opzichte van een jaar eerder was in het vierde kwartaal van 2019 hoger dan in het derde. Voor bestaande koopwoningen gold het tegenovergestelde. De prijsstijging van bestaande koopwoningen was voor de vijfde keer op rij lager dan in een kwartaal eerder.

Gemiddeld steeg de prijs voor koopwoningen met 6,4 procent in het vierde kwartaal in Nederland. Hiermee stijgen de huizenprijzen in Nederland harder dan gemiddeld in Europa.

Gemiddeld werd een huis binnen de Europese Unie 4,2 procent duurder vergeleken met een jaar eerder. In bijvoorbeeld Luxemburg en Slowakije werden huizen ruim 10 procent duurder. Aan de andere kant daalden de huizenprijzen in Cyprus met 4,8 procent.