De Boeing 747 van KLM was nog maar net met pensioen en wordt nu alweer van stal gehaald, twee stuks om precies te zijn. KLM doet dit om extra vrachtcapaciteit te kunnen inzetten tussen Nederland en China voor het vervoer van medische apparatuur en benodigdheden voor Philips. Dat hebben KLM en Philips donderdag gezamenlijk bekendgemaakt.

De 747-400's worden vanaf 13 april ingezet tussen Amsterdam en de Chinese steden Sjanghai en Peking. De luchtbrug zal in ieder geval een paar weken in stand blijven. KLM had eind maart de vluchten op de Chinese steden al hervat met andere passagierstoestellen. In de Boeing 747 combi is veel meer capaciteit voor vracht en daar is nu juist behoefte aan.

Op de vluchten naar China met de 747 reizen dan ook geen passagiers, alleen vracht. "We kijken in bredere zin naar mogelijkheden om vracht in de cabine te kunnen vervoeren", zegt een woordvoerder van KLM. "Want de vraag naar en de mogelijkheden voor passagiersvluchten zijn nu zeer beperkt, maar er is veel behoefte aan vrachtcapaciteit."

Door het terughalen van de Boeing 747, de jumbojet, komt er zo'n 250 ton extra vrachtcapaciteit op de route tussen Nederland en China en vice versa. Het toestel vliegt vanaf volgende week twee keer in de week naar Peking en drie keer in de week naar Sjanghai.

Luchtbrug tussen Europa, VS en China

De vrachttoestellen van KLM, die ook onder de vlag van Martinair vliegen, worden ook al ingezet voor het vervoer van medische spullen voor Philips op de route tussen Amsterdam en de Verenigde Staten.

Philips en KLM hebben al vaker samengewerkt. "Het is goed dat we elkaar ook nu weer snel hebben gevonden in tijden van nood om samen deze belangrijke luchtbrug naar China mogelijk te maken. In combinatie met de bestaande luchtbrug naar de VS, kunnen we nu essentiële medische producten en benodigdheden sneller vervoeren tussen de VS, Europa en China", zegt Frans van Houten, bestuursvoorzitter van Philips.

Als gevolg van de coronacrisis stuurde KLM de iconische Boeing 747 met vervroegd pensioen. Het viermotorige toestel is een stuk minder zuinig dan modernere vliegtuigen.