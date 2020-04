Leraren in het voortgezet onderwijs krijgen een loonsverhoging van 2,75 procent als onderdeel van de nieuwe cao. Verder wordt de eindejaarsuitkering met 0,6 procent verhoogd naar 8 procent en volgt in juni een eenmalige uitkering van 750 euro.

Dit melden CNV en de VO-raad donderdag. De achterbannen van zowel de VO-raad als de vakbonden moeten nog wel akkoord gaan met de nieuwe cao.

"Helemaal in deze onzekere tijden van corona is het belangrijk dat er duidelijkheid is over het arbeidsvoorwaardenpakket", aldus de VO-raad in een persbericht

"De oude cao was al een half jaar verlopen, dat is niet passend in een cruciale sector", zegt CNV Onderwijs-onderhandelaar Hans de Jong. "CNV Onderwijs, de andere bonden en de VO-raad zijn daarom tevreden met dit resultaat."