De Europese Centrale Bank (ECB) zal er alles aan doen om de werkgelegenheid en productiviteit in Europa te behouden. Dit schrijft centralebankpresident Christine Lagarde in een donderdag gepubliceerd opiniestuk in de Volkskrant.

"COVID-19 heeft een economische schok veroorzaakt die niet kan worden bedwongen met bestaande recepten", aldus Lagarde in het stuk.

"Nu is het cruciaal ervoor te zorgen dat levensvatbare bedrijven overeind blijven en wordt voorkomen dat werknemers hun baan verliezen."

Sinds de diepe economische crisis van de jaren dertig zijn er geen grotere risico's geweest voor werknemers om hun baan kwijt te raken, schrijft de ECB-president.

De Europese Centrale Bank maakte onlangs bekend om voor nog eens 750 miljard euro aan extra staatsobligaties op te kopen. Dit moet de Europese economie stimuleren en het geeft overheden ook de ruimte om meer uitgaven te doen.

