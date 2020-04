Hoewel sommige sectoren door de coronamaatregelen helemaal stilliggen, zijn er op dit moment ook juist branches die extra personeel nodig hebben. Daaronder vallen bijvoorbeeld de zorg, land- en tuinbouw en logistiek, zo meldt het UWV donderdag.

"De arbeidsmarkt ziet er plotseling heel anders uit dan een maand geleden. Ineens kan je voor het feit staan dat er in jouw beroep op dit moment geen werk meer is", aldus UWV-directeur Tof Thissen.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de horeca, die sinds half maart verplicht gesloten is. Ook de evenementenbranche, wellnesscentra en kapperszaken liggen stil.

Uit een eerste inventarisatie van de overheidsinstelling blijkt dat ook kledingwinkels, de bouw, vakantieparken, de reisbranche en delen van de industrie het moeilijk hebben. Hier is van verplichte sluitingen geen sprake, maar blijkt het door de verminderde vraag, de beperking van sociaal contact of problemen met de import toch lastiger om de werkzaamheden voort te zetten.

Gepensioneerde zorgmedewerkers komen terug

Het UWV wil mensen erop wijzen dat er toch mogelijkheden zijn om werk te vinden, doordat er in bepaalde branches juist meer te doen is. In de zorg worden bijvoorbeeld zelfs mensen die al met pensioen waren gevraagd om bij te springen.

In de land- en tuinbouw is eveneens een grote vraag naar personeel. "Veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa zijn vertrokken naar hun thuisland, of kunnen moeilijker hierheen komen", aldus het UWV. Oogsten dreigen zelfs verloren te gaan door dit probleem. Toch is in de sierteelt juist een overschot aan personeel, door een gebrek aan vraag vanuit het buitenland.

Doordat er meer online gewinkeld wordt, is er momenteel ook meer vraag naar pakket- en postbezorgers en personeel in distributiecentra. Ook klantencontactcentra en ICT-helpdesks hebben het extra druk.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.