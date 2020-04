Air France-KLM stopt tot nader order met het maandelijks melden van het aantal vervoerde passagiers door de maatschappijen. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt bij de publicatie van de cijfers over maart.

Het aantal vervoerde reizigers daalde in de maand maart met bijna 60 procent tot 3,1 miljoen voor Air France-KLM, waar Air France, KLM en Transavia toe behoren.

Bij KLM werd in de laatste dagen van maart met nog ongeveer 15 procent van de capaciteit gevlogen, vergeleken met een jaar eerder. Dat heeft ertoe geleid dat het aantal vervoerde passagiers met 54 procent is gedaald, een ruime halvering.

"De wereldwijde coronacrisis raakt de KLM-groep keihard", zegt president-directeur Pieter Elbers bij de presentatie van de cijfers. "Met 30.000 mensen, zevenhonderd vluchten per dag, een prachtig geoliede operatie ten behoeve van onze klanten, hebben we nu in heel korte tijd vrijwel alles - letterlijk - moeten parkeren."

Bij KLM staat sinds de corona-uitbraak ongeveer 90 procent van de vloot aan de grond op Schiphol. De luchtvaart is als sector heel zwaar getroffen door alle reisbeperkingen die met het virus gepaard gaan.

Sinds woensdag moeten passagiers die met KLM vanaf New York naar Nederland reizen een gezondheidsformulier invullen. "Dit gebeurt op aanwijzing van het ministerie van VWS, I&W en de NCTV. Op basis van de antwoorden kan een passagier op last van de Nederlandse overheid geweigerd worden aan boord door KLM", aldus de maatschappij.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.