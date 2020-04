Takeway, het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd, heeft als bedrijf niet veel last van de coronacrisis. "We zijn een van de weinige en bevoorrechte bedrijven die nauwelijks geraakt worden door de crisis", zegt ceo Jitse Groen in een update over de stand van zaken in het eerste kwartaal van dit jaar.

De maaltijdbezorger zag in maart wel een dip in het aantal bestellingen, maar gaat het vooralsnog vanuit dat die tijdelijk was. "Ondanks een enorme verschuiving in het gedrag van klanten en de samenstelling van de aangesloten restaurants, blijft onze bedrijfsvoering erg sterk en veerkrachtig."

Medio maart zag het bedrijf een daling in het aantal bezorgingen die voor een deel werd veroorzaakt door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande horecasluitingen en veel minder bestellingen vanuit bedrijven voor lunch bijvoorbeeld. Het bedrijf werd in diezelfde periode ook getroffen door een ddos-aanval. "Wat effect had op enkele honderdduizenden bestellingen", aldus Takeway.

Eind maart trad volgens het bedrijf al sterk herstel van de markt op in de belangrijkste markten, waaronder Nederland. Over de eerste drie maanden van het jaar nam het aantal bestellingen in Nederland met 11 procent toe tot 10 miljoen.