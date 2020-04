Het beleggingsfonds van Saoedi-Arabië, het Public Investment Fund (PIF) heeft belangen met een gezamenlijke waarde van zo'n 1 miljard dollar gekocht in vier Europese oliemaatschappijen, waaronder Total en Shell. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal (WSJ) op basis van bronnen.

Behalve aandelen in het Brits-Nederlandse Shell en het Franse Total, gaat het om eigendomspapieren in het Noorse Equinor en het Italiaanse Eni. De Saoedi's hebben volgens de krant ongeveer 200 miljoen dollar neergelegd voor een belang in Equinor. Welk deel van de 1 miljard dollar is uitgegeven aan aandelen in Shell, Total en Eni wordt niet vermeld.

De investering van het Arabische land vindt plaats in een tijd dat de olieprijs op ongekend lage niveaus staat, als gevolg van ruzie tussen Rusland en Saoedi-Arabië over het beperken van de productie. Volgens de WSJ is het realistisch dat het staatsfonds van Saoedi-Arabië de komende tijd nog meer grote investeringen doet.

Het PIF heeft meer dan 300 miljard dollar in kas. Het heeft ook een belang in Uber en kocht eerder deze week aandelen in de zwaar door de coronacrisis getroffen cruisemaatschappij Carnival.