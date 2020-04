Philips gaat voor 646,7 miljoen dollar (omgerekend ruim 595 miljoen euro) aan beademingsapparatuur leveren aan het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, schrijft het ministerie woensdag. Het van origine Eindhovense bedrijf zal tot het eind van dit jaar in totaal 43.000 apparaten leveren aan de VS.

De beademingsapparaten zullen worden gebruikt in strijd tegen het coronavirus. Vanwege de grote vraag naar de apparatuur besloot Philips al eerder de productie hiervan op te voeren: een verdubbeling in mei ten opzichte van het begin van het jaar en na juli zelfs een verviervoudiging. Vanaf het derde kwartaal zouden er dan vierduizend beademingsapparaten per week geproduceerd worden door virus.

Philips benadrukt dat er nog voldoende beademingsapparaten overblijven voor de rest van de wereld. "We zullen dit jaar een veelvoud van de 43.000 producten die naar de VS gaan produceren", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Ook topman Frans van Houten benadrukt in een persbericht dat de beademingsapparatuur eerlijk verdeeld zal worden. "Wij geloven in een eerlijke verdeling van schaars medisch materiaal onder de mensen die de apparatuur het hardst nodig hebben", schrijft Van Houten.

Eerder was Philips nog bezorgd omdat de VS mogelijk de Defense Production Act, een wet die stamt uit de Korea-oorlog. zou gebruiken om de geproduceerde beademingsapparatuur voor het land zelf te claimen.

De wet is wel gebruikt, maar op een manier die voordelig uitpakt voor Philips, legt de woordvoerder uit. Niet de productie van beademingsapparaten is geconfisqueerd, maar juist de materialen van leveranciers. De Amerikaanse overheid zorgt er zo voor dat er voldoende materiaal geleverd kan worden voor de productie van beademingsapparatuur, waaronder van Philips.

