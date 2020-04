Het hamstergedrag van Nederlandse consumenten in supermarkten is voorbij, concludeert marktonderzoeker Nielsen woensdag op basis van cijfers over week 14 (30 maart tot en met 5 april). De verkopen lagen in deze week nog 'slechts' 7 procent hoger dan in dezelfde week vorig jaar.

De stijging in de verkopen ten opzichte van vorig jaar hangt volgens Nielsen samen met de sluiting van horeca en het thuiswerken. Doordat meer mensen vanwege de coronacrisis thuiswerken, eten ze meer thuis dan voor de uitbraak. En daarom moeten ze extra boodschappen doen.

De stijging wordt dus niet verklaard door hamstergedrag. "Net als in week 13 zien we dat de consument geen voorraad meer aanlegt", schrijft Johan Vrancken, directeur van Nielsen Benelux.

Vooral in week 11 en week 12 werd flink gehamsterd in Nederlandse supermarkten. De omzet van Nederlandse supermarkten was volgens de marktonderzoeker in die weken respectievelijk 31 en 22 procent hoger dan vorig jaar.

Nederlanders trokken in die weken uit angst voor tekorten massaal naar supermarkten om groenteconserven, pasta, toiletpapier en handzeep in te slaan.

