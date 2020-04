Noodfondsen, garantiestellingen en opkoopprogramma's: dit economisch jargon komt bij iedere economische crisis in de Europese Unie weer naar boven. Ook nu weer, nu de Europese economie op haar gat ligt. Om de schade te verzachten, wordt in Europees verband onderhandeld over steunmaatregelen en zijn er al maatregelen aangekondigd. NU.nl zet ze voor je op een rij.

Eurolanden kibbelen over noodfonds met 410 miljard euro

Het meestbesproken Europese steunpakket is momenteel het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Het noodfonds met 410 miljard euro, dat tijdens de financiële crisis in het leven werd geroepen om landen als Griekenland en Italië overeind te houden, moet een rol gaan spelen in de bestrijding van de coronacrisis.

De eurolanden zijn het echter nog niet eens over de voorwaarden van het gebruik van het noodfonds. Nederland en Italië staan wat dat betreft lijnrecht tegenover elkaar. Het Zuid-Europese land wil dat het geld zonder voorwaarden uitgeleend kan worden, terwijl Nederland alleen leningen wil zien als daar economische hervormingen tegenover staan. Donderdag gaan de gesprekken hierover verder.

De zogeheten eurobonds, de gezamenlijke uitgifte van Europees schuldpapier, lijken voorlopig even van tafel te zijn. "Nederland was, is en blijft tegen eurobonds, omdat we daarmee risico's in Europa vergroten in plaats van verkleinen", zei minister van Financiën Wopke Hoekstra woensdag.

Potje van 100 miljard voor werktijdverkorting

Om te voorkomen dat de werkloosheid door de coronacrisis flink toeneemt, presenteerde de Europese Commissie vorige week SURE. Met dit potje van maximaal 100 miljard euro kan het Europese bedrijfsleven gesteund worden.

Het geld is bedoeld als bijdrage aan de werktijdverkorting voor bedrijven. Deze regeling zorgt ervoor dat werknemers doorbetaald kunnen worden als er minder of geen werk is. In Nederland hadden we eerst ook zo'n regeling, maar die is inmiddels vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Ook de NOW valt onder het potje van de Europese Commissie.

De 100 miljard euro moet op de financiële markten opgehaald worden en onder gunstige voorwaarden aan nationale overheden geleend worden. Die kunnen het geld vervolgens weer aan bedrijven lenen. Het voorstel moet nog wel groen licht krijgen van de lidstaten.

Opkoopprogramma ECB uitgebreid naar ruim 1 biljoen euro

Om ervoor te zorgen dat Europese landen goedkoop kunnen blijven lenen om de economie te stimuleren, breidde de Europese Centrale Bank (ECB) halverwege maart het opkoopprogramma uit naar in totaal 1,1 biljoen euro. Onderdeel hiervan is het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), waarmee 750 miljard euro aan staats- en bedrijfsobligaties wordt opgekocht.

Nieuw aan dit programma is dat ECB-voorzitter Christine Lagarde bereidheid toont om de verdeelsleutel flexibel te gebruiken: de centrale bank mag normaal gesproken tot een bepaalde grens staatsobligaties van een land kopen, maar daar kan nu van afgeweken worden. In dat geval kan de ECB meer staatspapier van landen met hoge schulden opkopen en zo bijvoorbeeld de rente op Italiaanse en Griekse staatsobligaties drukken.

Geld voor armere regio's wordt coronavirushulp

Naast SURE, presenteerde Brussel ook een plan om 37 miljard euro uit de zogenoemde structuurfondsen vrij te maken. Deze geldpotten zijn normaliter bedoeld voor het stimuleren van armere regio's binnen de Europese Unie. Een deel van dat geld kunnen landen nu inzetten om de coronacrisis te bestrijden.

"We moeten al onze instrumenten gebruiken. We zullen elke beschikbare euro in de begroting gebruiken en onze regels tijdelijk versoepelen", zei EC-president Ursula von der Leyen na de bekendmaking. Onder meer de Europese begrotingsregels en regels voor staatssteun zijn tijdelijk versoepeld.

Investeringsbank maakt tientallen miljarden vrij voor mkb'ers

De Europese Investeringsbank (EIB), een orgaan van de Europese Unie, heeft onlangs 40 miljard euro vrijgemaakt om het Europese bedrijfsleven te steunen. De steun gaat vooral naar banken, die het geld op hun beurt weer moeten lenen aan het midden- en kleinbedrijf in de EU.

"We hebben een sterk Europees antwoord op de coronacrisis nodig", zei EIB-voorzitter Werner Hoyer na de bekendmaking. "Europa heeft een nieuw 'whatever it takes'-moment nodig", aldus Hoyer. Daarmee verwees hij naar een bekende uitspraak die de toenmalige ECB-president Mario Draghi tijdens de Europese schuldencrisis deed.

