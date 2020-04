Nu de horeca noodgedwongen dicht is en evenementen zijn afgelast, drinken we veel minder bier. De volumes die wegvallen in de horeca en op feesten, worden bij lange na niet gecompenseerd door de verkoop van bier in de supermarkt of slijterijen. Dat zegt zowel Grolsch als AB InBev, met merken als Hertog Jan, Jupiler en Dommelsch.

Ook Heineken liet woensdag weten dat het wereldwijd 2 procent minder bier heeft verkocht in de eerste drie maanden van het jaar.

"We hebben nog geen gedetailleerde cijfers, maar normaal gesproken zetten we zo'n 30 procent van het totaal af via de horeca en evenementen", zegt de woordvoerder van AB InBev. "Dat valt nu weg, en dat maken we niet goed via andere kanalen."

Grolsch houdt het op 30 tot 40 procent van zijn bier dat in de horeca geconsumeerd wordt. "Hoeveel per saldo minder gedronken wordt, kunnen we nog niet precies zeggen", aldus een woordvoerder. Hoeveel in de supermarkten verkocht wordt, is namelijk pas na een paar weken zichtbaar.

Heineken verwacht dat de impact van de coronacrisis in het tweede kwartaal van dit jaar nog diepere sporen zal nalaten. De brouwer heeft de financiële vooruitzichten voor heel 2020 volledig laten varen. De Nederlandse brouwer kan geen cijfers per land geven. "Maar het is duidelijk dat de impact van het coronavirus enorm is", zegt een woordvoerder.

AB InBev is ook de brouwer van Corona-bier. "We zien nog niet zoveel verschil in de verkoop daarvan", zegt de woordvoerder desgevraagd. "Het is er nog niet het seizoen voor, het is meer een zomerbier. We zullen moeten afwachten of daar nog extra impact is."

Brouwers willen dat klanten deze crisis overleven

Alle brouwers hebben behalve de gezondheid van de eigen werknemers het ondersteunen van de horeca tot prioriteit gemaakt. Via #helpdehoreca, opgezet vanuit de horeca en zijn leveranciers, kun je als klant van een kroeg of restaurant een voucher kopen die later te verzilveren is. "Zodoende heeft de horeca wat inkomsten om een deel van de vaste lasten te dragen", zegt Grolsch.

Tot en met dinsdag hebben tegen de 6.500 horecabedrijven zich aangemeld en zijn 24.000 vouchers, ter waarde van 1,1 miljoen euro, verkocht. De brouwers halen ook het bier dat nog in fusten en tanks bij de horeca zit gratis op en vervangen dat te zijner tijd door nieuw bier, zeggen AB InBev en Grolsch.

Heineken toont coulance bij het innen van de huren van de horecapanden die het in eigendom heeft. "We willen dat onze klanten de deuren weer kunnen openen als dit allemaal voorbij is."

