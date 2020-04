De Franse economie is in het eerste kwartaal met 6 procent gekrompen ten opzichte met een kwartaal eerder, schat de Franse centrale bank in een woensdag gepubliceerde raming.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de economie niet zo snel gekrompen in zo'n korte tijd. In het tweede kwartaal van 1968 kromp de economie ook enorm door stakingen en protesten, maar toen ging het om een krimp van 5,3 procent.

Sinds 17 maart zitten de Fransen thuis. Onlangs werd deze maatregel verlengd tot 15 april, maar de overheid waarschuwde al dat het nog langer kan duren voordat het openbare leven weer op gang mag komen.

Volgens Banque de France krimpt de economische activiteit elke twee weken dat het land in een lockdown zit met 1,5 procent.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.