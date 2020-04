Airbnb ziet door de coronacrisis in sommige regio's een omzetkrimp oplopend tot 90 procent, en heeft daarnaast in steeds meer landen last van strengere regels voor verhuur. Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD) woensdag.

Overlast en andere klachten hebben wereldwijd geleid tot een roep om strengere wetgeving voor verhuur via het platform. In Nederland heeft Den Haag in afwachting van landelijke wetgeving Airbnb al verboden voor de rest van 2020.

Voor het bedrijf betekenen dergelijke ontwikkelingen veel onzekerheid voor de inkomsten, waar de coronacrisis nu bij komt. Airbnb schrapte de marketinguitgaven van dit jaar al zodra bekend werd dat de virusuitbraak ernstige gevolgen zou hebben. Het ging om een bedrag van 800 miljoen dollar (736 miljoen euro).

Het bedrijf maakte verder al snel bekend dat huurders hun geld voor boekingen tot juni terug zouden krijgen. Verhuurders voelden zich hierdoor echter in de kou gezet; zij kregen geen vergoeding voor de misgelopen inkomsten.

De onzekerheid zou sommigen er zelfs toe brengen om hun kamers niet langer via Airbnb, maar regulier te verhuren. In Nederland is het aanbod in vrijesectorhuur al flink toegenomen, schrijft het FD.

De voor dit jaar geplande beursgang van het bedrijf zou volgens anonieme bronnen uit Silicon Valley mogelijk naar 2022 worden doorgeschoven vanwege de ontwikkelingen. Ook de tegenvallende kosten in 2019 duwden het bedrijf al in de richting van een uitgestelde beursgang.

