De schoenwinkels van Van Haren, de buitensportzaken van Bever en maatpakkenketen Suit Supply. Een paar voorbeelden van winkels die na een aantal weken gesloten te zijn geweest, weer opengaan. "We zien dat bedrijven die niet tot de zogenoemde food- of noodzakelijke winkels behoren, mondjesmaat weer opengaan", zegt een woordvoerder van belangenorganisatie INRetail.

Het zijn volgens hem zowel kleinere winkels als ketens die de deuren weer openen. "Vaak niet van alle vestigingen en in ieder geval met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen."

Winkels hebben de periode dat ze dicht waren onder meer gebruikt om de inrichting aan te passen aan de richtlijnen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft opgesteld over verantwoord winkelen, meldt onder meer Van Haren.

"De tijd is ook gebruikt om personeel te trainen", zegt de brancheorganisatie. Suit Supply bevestigt dat. "We zijn als een van de eerste zaken dichtgegaan, met uitzondering van onze vestiging in Amsterdam. Daar heeft het personeel geoefend met het op maat maken van pakken, zonder dicht bij de klanten te komen."

Medewerker hoeft klant niet meer aan te raken bij pakken aanpassen

Het op afstand maken van pakken doen de medewerkers volgens directeur Fokke de Jong door op afstand in te schatten waar het pak moet worden afgespeld. "De klant trekt het pak dan weer uit, het wordt afgespeld en dan kan de klant het weer passen."

De winkels van Suit Supply in China zijn inmiddels weer open en daar gaat het goed en het is in Amsterdam ook met succes beproefd.

Ook zijn mondkapjes in de zaken voorhanden, voor wie dat wil. Bij Bever zijn twaalf winkels na aanpassingen weer open en kunnen klanten ook op afspraak shoppen als ze dat willen.

"Om als winkel een maand dicht te zijn, dat doet gruwelijk veel pijn", zegt de woordvoerder van de brancheorganisatie. "Vaak kunnen klanten online terecht, maar dat maakt bij lange na de misgelopen winkelomzet niet goed."

Iets van omzet halen in de 1,5 meter-economie

Dit is volgens hem ook juist de periode waar de retailers het van moeten hebben, het voorjaar. "De kosten gaan ook gewoon door en de steun van de overheid maakt niet alles goed."

Woonwarenhuis IKEA laat weten dat nog geen besluit is genomen over het weer openen van de winkels. "Op dit moment ligt onze prioriteit bij de veiligheid van onze medewerkers en klanten en de voortgang van het bedrijf voor de korte en lange termijn."

Ook zaken als de Bijenkorf en ICI Paris zijn voorlopig nog dicht. Bij de winkels die wel open zijn of gaan, wordt gecontroleerd of de maatregelen worden nageleefd, zoals het 1,5 meter afstand houden. "En streng gehandhaafd en daar staan we natuurlijk helemaal achter. Maar ook na 28 april zal alles niet ineens weer normaal zijn en je moet toch in de huidige 1,5 meter-economie een zekere mate van omzet zien te halen", besluit INRetail.