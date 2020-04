Zo goed als de helft van alle uitzendkrachten heeft als gevolg van de coronacrisis geen of nauwelijks werk meer. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek, dat is gehouden in opdracht van vakbond CNV.

De uitzendkrachten die nog wel aan het werk zijn, krijgen veel minder betaald stelt de CNV. "Omdat er minder werk is." Het zou gaan om een halvering van de betalingen. Een groot deel van deze groep is ook bang om hun werk op korte termijn te verliezen.

CNV-voorzitter Piet Fortuin spreekt van schokkende cijfers. "Dit betekent dat 137.000 uitzendkrachten de afgelopen weken hun baan verloren. De uitzendkrachten die nog wel werk hebben, verkeren momenteel in grote onzekerheid. De Corona-crisis legt de zwakheden van onze arbeidsmarkt ernstig bloot."