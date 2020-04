De schuldeisers van de HEMA maken zich op om de strijd aan te gaan met eigenaar Marcel Boekhoorn, nu het erop lijkt dat hij op een offer van die schuldeisers rekent. Dat schrijft FD.nl woensdag na gesprekken met de houders van schuldpapier.

De HEMA kwakkelt al jaren en wisselde al vaker van eigenaar. Het bedrijf werd met steeds meer schulden beladen. De huidige schuldeisers verwijten Boekhoorn onder meer dat hij voor het uitbreken van de coronacrisis die schulden niet heeft teruggebracht.

Boekhoorn, ook eigenaar van Ouwehands Dierenpark waar hij twee panda's naartoe haalde, zou meer eigen geld in de HEMA willen steken, mits de schuldeisers "een offer brengen". Een van de geldschieters stelt in het FD dat zij ook best bereid zouden zijn meer geld in het warenhuis te steken, maar dat ze dan wel mede-eigenschap willen.

Vorige week werd bekend dat de financiële problemen bij HEMA steeds acuter van aard worden. Zo kan het bedrijf de huur van de winkelpanden niet betalen en worden problemen voorzien voor het voldoen aan renteverplichtingen van 50 miljoen euro in juni.

HEMA liet eerder in een reactie weten dat de continuïteit van het bedrijf op korte termijn niet in gevaar is.