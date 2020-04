De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing komt met twee nieuwe software-updates voor de Boeing 737 MAX, het toestel dat al ruim een jaar aan de grond staat. Volgens Boeing zijn twee problemen met het besturingssysteem aan het licht gekomen die door de nieuwe updates verholpen zullen worden.

Het bedrijf verwacht nog steeds dat de 737 MAX medio dit jaar weer kan vliegen. Het toestel wordt sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond gehouden, nadat binnen vijf maanden twee vliegtuigen van het type neerstortten.

Die crashes werden veroorzaakt door een fout in het zogenoemde anti-overtreksysteem MCAS. Sinds het toestel aan de grond staat, werkt Boeing aan updates en certificering voor dat systeem. Later werden nog andere softwareproblemen ontdekt en nu dus weer. De zaken staan volgens de vliegtuigmaker los van elkaar.

Door het wereldwijde vliegverbod konden de 737 MAX-toestellen ook niet meer geleverd worden en heeft Boeing de productie in januari gestaakt. Net als veel andere bedrijven heeft Boeing ook last van de effecten van de coronacrisis. Als gevolg daarvan wordt woensdag de productiefaciliteit voor de Boeing 787 Dreamliner in South Carolina tijdelijk stilgelegd, zo maakte het bedrijf eerder deze week bekend.