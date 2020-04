Lokale publieke omroepen en huis-aan-huiskranten krijgen 11 miljoen euro aan steun van het kabinet. Op die manier moet het voortbestaan van dergelijke media gegarandeerd worden.

"Zeker in deze tijd is het belangrijk dat mensen weten wat er in hun nabije omgeving speelt", aldus minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media). "Lokale media zijn hiervoor cruciaal en moeten daarom goed kunnen functioneren. Daarom help ik waar de nood het hoogst is."

Lokale media kunnen door de uitbraak van het coronavirus vaak niet langer terugvallen op reclame-inkomsten, waardoor het steunfonds van de overheid uitkomst kan bieden. Minister Slob heeft gemeenten en provincies verzocht advertenties in te kopen of erop toe te zien dat de lokale media geld krijgen.

Lokale publieke omroepen en huis-aan-huiskranten kunnen hun aanvraag tussen 11 en 19 april indienen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

