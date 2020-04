Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Etos en Gall & Gall, verwacht over het eerste kwartaal van dit jaar een verkoopgroei van circa 15 procent te kunnen noteren.

Dat zegt het bedrijf in een dinsdag gepubliceerde vooruitblik op de kwartaalcijfers, die op 7 mei bekend worden gemaakt.

De uitbraak van het coronavirus en het hamstergedrag van consumenten dreven de verkoop in Europa en de Verenigde Staten in maart flink op.

Die lag vorige maand in Europa zo'n 16 procent hoger, aldus Ahold. In de Verenigde Staten werd de verkoop door de verspreiding van het coronavirus met 34 procent opgestuwd, waarbij de verkoop van benzine niet meegerekend is.

