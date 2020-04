De coronacrisis kan ervoor zorgen dat er wereldwijd nog eens 500 miljoen mensen in armoede terechtkomen, stelt Oxfam Novib in een nieuw rapport. Zo zou de strijd tegen armoede meer dan tien jaar teruggedraaid worden door de economische schade.

Vooral mensen in armere landen worden hard geraakt, aldus algemeen directeur Michiel Servaes. Zij werken vaak in de informele economie en kunnen niet terugvallen op uitkeringen of betaald ziekteverlof. "Zelfs als het virus hen niet treft, zal de ellende enorm zijn."

"Meer dan een miljoen Bengaalse kledingarbeiders zijn al onbetaald naar huis gestuurd, of zijn hun baan kwijtgeraakt, nadat bestellingen door westerse kledingmerken geannuleerd of opgeschort zijn", noemt Oxfam als voorbeeld. Veel merken zoals H&M en Zara produceren in lagelonenlanden als Bangladesh.

'Zet schuldaflossingen van arme landen stil'

De hulporganisatie roept ministers van Financiën van rijke landen, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank op om een economisch reddingspakket samen te stellen voor armere landen.

Er zou volgens Oxfam 2,5 biljoen dollar (2,29 biljoen euro) nodig zijn om de economische effecten tegen te gaan. De hulporganisatie oppert hiervoor onder meer de annulering of uitstel van 1 biljoen dollar aan schuldaflossingen die voor arme landen op de planning staan in 2020.

Nederland zou volgens de algemeen directeur van Oxfam Novib een steentje kunnen bijdragen door 1 procent van het eigen crisispakket te reserveren voor de steun aan armere landen. "We kunnen de economische verwoesting in arme landen niet negeren", aldus de directeur.

