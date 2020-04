IKEA en Designer Outlet Roermond zijn gesloten, maar wie met Pasen echt iets van de bouwmarkt, uit de woonwinkel of het tuincentrum nodig heeft, kan daar in principe terecht. "Kom alleen, doe gericht je aankopen en ga dan weer naar huis", is het devies, zo zeggen de brancheorganisaties eensgezind.

In de meeste zaken golden al speciale maatregelen in verband met het coronavirus, maar die zijn nu nog wat verder aangescherpt. "Bij winkels met meer dan 1.000 vierkante meter oppervlak, mag één klant per 25 vierkante meter binnen zijn, bij kleinere zaken geldt: één per 10 vierkante meter", zegt een woordvoerder van INretail namens modezaken en woonwinkels.

"Afgelopen weekend was met betrekking tot de coronamaatregelen in combinatie met het mooie weer een soort test voor Nederland. En die test is overwegend zeer geslaagd te noemen." Daarom zullen de meeste winkels waar consumenten met Tweede Paasdag graag naartoe gaan gewoon open zijn. "Ook op Goede Vrijdag", voegt een woordvoerder van Tuinbranche Nederland eraan toe.

Nergens zullen acties zijn of paashazen rondlopen

De tuincentra zien dat consumenten heel goed omgaan met de richtlijnen en regels. "We merken dat klanten veel meer gespreid komen de laatste weken, ook met het mooie weer. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat mensen thuiswerken of meer vrij hebben, maar dat gaat goed." Normaliter is het bij de tuincentra met Pasen ontzettend druk.

"Dan komen mensen met familie of vrienden, drinken een kop koffie, gaan op het terras zitten. Daar is nu even geen sprake van. Veiligheid staat voorop en we willen graag openblijven. Het is fantastisch weer en het is gezond om in de tuin of op het balkon bezig te zijn." Nergens, ook niet bij de woonboulevards of bouwmarkten, zullen bijzondere acties zijn of paashazen rondlopen.

Veel bouwmarkten hanteren aangepaste openingstijden, weet brancheorganisatie VWDHZ. "Ze gaan later open en eerder dicht. Waar ze eigen parkeerterreinen hebben, wordt indien nodig de toestroom gereguleerd." In de winkels gebeurt dat sowieso. "Kom alleen als het nodig is", zegt de woordvoerder. "Kom niet funshoppen."

INretail wijst er nog op dat in winkels zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd. "Parkeerwachten wijzen mensen erop om ook op de parkeerplaats voldoende afstand van elkaar te houden, net zoals in de winkels gebeurt. We verwachten wel drukte. Een zaterdagdrukte, maar geen paasdrukte."