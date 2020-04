Een speciale commissie van The We Company, het moederbedrijf van WeWork, klaagt SoftBank aan. Laatstgenoemde trok begin april de afgesproken investering ter waarde van 3 miljard dollar (ruim 2,7 miljard euro) in de kantoorverhuurder in.

SoftBank zag onder meer van de aankoop van aandelen af vanwege problemen van WeWork in China. Ook de rol die de kantoorverhuurder speelde bij de verspreiding van het coronavirus, was volgens de investeerder reden om ervanaf te zien.

Volgens de commissie is het besluit van SoftBank om de investering niet door te laten gaan "onrechtmatig". De investeerder zou hiermee de verplichtingen uit de zogenoemde master transaction agreement (MTA, een soort contract waarin de voorwaarden voor toekomstige transacties zijn vastgelegd) niet zijn nagekomen.

In oktober werd het plan voor de investering opgesteld, als onderdeel van een uitgebreider reddingsplan door SoftBank. De redding kwam na de mislukte beursgang van WeWork. Het bedrijf bleek de zaken namelijk slecht op orde te hebben, waardoor de waardering enorm kelderde. Voormalig CEO en medeoprichter Adam Neumann trad uiteindelijk af.

Van de investering waar het nu over gaat, zou een selecte groep aandeelhouders hebben geprofiteerd, onder wie Neumann. De commissie eist dat de investering alsnog wordt gedaan, en wil anders dat WeWork gecompenseerd wordt voor contractbreuk.