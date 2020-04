De Staatsloterij moet een oud-deelnemer het aankoopbedrag van een aantal loten terugbetalen vanwege misleidende reclames over de winkansen, meldt het gerechtshof in Den Bosch dinsdag. Met de proceskosten erbij gaat het om een totaalbedrag van een kleine 8.000 euro.

Reden voor de uitspraak is dat het gerechtshof het aannemelijk acht dat de man de loten niet had gekocht als de loterij wel de juiste informatie had gedeeld.

De man spande de zaak tegen de loterij aan nadat de Hoge Raad in 2015 besliste dat de Staatsloterij tussen 2000 en 2008 misleidende mededelingen had gedaan over de winkansen. De Hoge Raad zei toen dat veel minder mensen een lot hadden gekocht als dat niet het geval was.

De man was een van de oud-deelnemers die tussen 2000 en 2008 loten kochten. Hij stapte na beslissing van de Hoge Raad naar de rechtbank in Limburg, maar die gaf hem geen gelijk. Volgens de rechtbank was er geen sprake van een causaal verband tussen de misleidende mededelingen en het wel of niet kopen van loten.

De oud-deelnemer onderbouwde zijn zaak in hoger beroep met onder meer het argument dat hij zijn geld op zak had gehouden als hij de juiste informatie had gekregen van de Staatsloterij. Volgens het hof is dat aannemelijk, waardoor de man het aankoopbedrag van zijn loten terugkrijgt, plus de proceskosten.