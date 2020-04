Nederland had op 1 januari 2020 68.700 horecavestigingen, het hoogste aantal ooit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Begin 2020 telde ons land 32.900 eetgelegenheden, 15.100 cateraars, 10.200 cafés en 10.500 logiesverstrekkers zoals hotels en campings.

De provincie Zeeland had per duizend inwoners de meeste horecavestigingen, met 6,2. Daarna volgen qua horecadichtheid Noord-Holland met 5,4, Limburg met 4,6 en Friesland met 4,2 vestigingen per duizend inwoners. Het gemiddelde in Nederland ligt op 3,9 vestigingen per duizend mensen.

Absoluut gezien had Noord-Holland begin dit jaar de meeste horecavestigingen. Het ging hier om maar liefst 15.400 plekken. Zuid-Holland telde er 12.700, gevolgd door Noord-Brabant (9.200) en Gelderland (7.300).

Qua steden stond Amsterdam op de eerste plek op het gebied van hoeveelheid gelegenheden, met een totaal van 7.600. Hierna volgt Rotterdam met 3.000 vestigingen, en op de derde plek Den Haag met 2.800.

Het CBS merkt op dat gemeenten waar veel toeristen komen logischerwijs ook meer horecavestigingen hebben. Zo hadden op 1 januari de vier Friese Waddeneilanden van alle gemeenten in Nederland bijvoorbeeld de hoogste horecadichtheid.