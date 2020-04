Mensen zullen Pasen niet overslaan, maar grootschalige paasontbijten, -brunches en -lunches met families en samenkomen in de kerk zitten er dit jaar door de coronamaatregelen niet in. "Het stolletje voor thuis kopen mensen wel", zegt Wim Kannegieter van de Nederlandse Vereniging van Bakkers (NVB), de brancheorganisatie van grote bakkers.

De NVB-bakkers bakken zo'n 85 procent van het brood dat in Nederland gegeten wordt. Ze leveren hoofdzakelijk aan de supermarkten en een klein deel van hen aan bedrijven en de horeca.

"Die maken nu slechte tijden door." Ook voor de ambachtelijke bakkers, vertegenwoordigd door de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV), zijn het rare tijden.

"Pasen is voor bakkers bij uitstek een hele belangrijke periode, vergelijkbaar met Kerst", zegt Martijn Verkerk, namens de spreekwoordelijke bakkers op de hoek. "Vooral bakkers die leveren aan hotels en restaurants of een eigen lunchroom hebben, kampen met omzetverlies. Dat maak je niet goed aan de voorkant." Waarmee hij de winkel bedoelt.

Mensen gunnen zichzelf weer wat lekkers voor thuis

Wel haalt de huidige crisis de creativiteit naar boven, merkt de NBOV. "Zo zijn er bakkers die waardebonnen verkopen, zodat bedrijven die normaliter een paasstol aan de werknemers aanbieden, de bon aan hun personeel opsturen."

"Ik hoor ook van bakkers die chocoladetableaus maken waar een tekst op gespoten wordt, die door de brievenbus passen, die mensen aan elkaar kunnen opsturen."

Ook verkopen ze voorbewerkt deeg, zodat mensen dat thuis kunnen uitsteken in vormpjes en afbakken. Voor de industriële bakkers die aan de supermarkten leveren, zal de paasomzet ook wel lager worden.

"Maar we zijn inmiddels minder somber dan een week geleden. In de weken voor Pasen kopen mensen vaak al een stol om voor te proeven en we zagen dat die verkoop tegenviel. Maar nu lijkt het toch iets aan te trekken. Maar een stereotype Pasen wordt het niet."

Croissants en luxebroodjes zijn normaliter in trek

Met Pasen zijn vooral de luxebroodjes, croissants en natuurlijk de stollen in trek. "En met mooi weer ook stokbrood", aldus de NVB. "Brood speelt hoe dan ook een grote rol bij Pasen", aldus de woordvoerder van de ambachtelijk bakkers.

"En vergeet de chocolade-eieren en andere chocoladeproducten niet. In algemene zin zien we in deze crisis dat mensen eerst zijn gaan hamsteren en de broodverkoop toen even inzakte. Nu lijkt het te normaliseren en gunnen mensen zichzelf ook weer iets lekkers voor thuis."