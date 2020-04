Banken sluiten achthonderd van de twaalfhonderd zogeheten sealbagautomaten vanwege plofkraken. Deze automaten worden normaliter gebruikt door ondernemers om geld af te storten, maar door de coronacrisis worden de automaten toch al minder gebruikt.

Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dinsdag. Het gaat om een tijdelijke maatregel. Wanneer de automaten weer worden geopend, kan een woordvoerder niet zeggen.

Afgelopen week hebben enkele plofkraken plaatsgevonden op sealbagautomaten. Hierbij zijn zware explosieven gebruikt, is veel schade veroorzaakt en zijn er tijdelijk woningen ontruimd.

"We moeten een duidelijke grens trekken tegen deze extreme vorm van geweld", aldus Eelco Dubbeling, directeur van de NVB. "De veiligheid maakt deze nieuwe stap in de strijd tegen plofkraken noodzakelijk. We zetten criminelen hiermee de voet dwars en zetten ons er tegelijk voor in de hinder voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken."

De openingstijden van de automaten die openblijven, worden beperkt van 6.00 tot 18.30 uur. Welke automaten dat zijn, wordt bekendgemaakt via de websites van banken en Geldmaat.

Door de coronacrisis worden de automaten al 40 procent minder gebruikt. Wanneer de horecagelegenheid in Nederland weer open mogen, zullen banken opnieuw kijken naar de mogelijkheden om af te storten. NU.nl meldde maandag dat er flink minder geld wordt uitgegeven in winkels.