De AEX-index is dinsdagochtend weer boven een grens van 500 punten gesloten. Ook andere Europese beurzen staan flink in de plus. Beleggers zouden optimistischer zijn door de afvlakking van de uitbraak van het coronavirus

Rond 9.30 uur stond de AEX-index op 502,6 punten, een stijging van 2,6 procent vergeleken met de slotkoers van gister. Toen steeg de toonaangevende index in Amsterdam ook al flink.

Op het dieptepunt in maart sloot de AEX na een flinke crash op een stand van 404 punten. Sindsdien is de index al bijna 25 procent in waarde gestegen.

Wereldwijd lijken beleggers weer optimistisch over de toekomstverwachtingen voor ondernemingen. De Amerikaanse aandelenmarkten sloten maandag bijna 8 procent hoger.

De uitbraak van het coronavirus vlakt af in veel landen en op sommige plekken wordt al gesproken over het geleidelijk opheffen van de maatregelen om het virus in te dammen. Toch hameren experts erop dat de maatregelen vooralsnog nodig blijven.

