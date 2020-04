Huizenbezitters die moeite hebben met het betalen van hun hypotheek door de coronacrisis hoeven zich tot juli geen zorgen te maken dat ze hun woning verliezen. Tot zeker 1 juli zullen er geen gedwongen verkopen plaatsvinden. Dat zijn banken, hypotheekverstrekkers en verzekeraars overeengekomen met minister Stientje van Veldhoven (Wonen).

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) schrijft dat gedwongen huizenverkopen niet vaak voorkomen: jaarlijks worden ongeveer vijfhonderd woningen gedwongen verkocht. Reden daarvoor is volgens de NVB dat hypotheekverstrekkers financiële problemen vroegtijdig kunnen signaleren. De partijen komen er dan vaak samen uit over een regeling.

Daarnaast hebben de partijen besloten dat elke huizenbezitter met financiële problemen in aanmerking komt voor uitstel van betaling. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet de persoon zelf aankloppen bij hypotheekverstrekkers.

Gedwongen verkopen van woningen worden tot 1 juli alleen nog toegestaan als sprake is van criminele activiteiten, zoals fraude, wietteelt of een drugslab in huis. De maatregel kan nog verlengd worden als de coronacrisis langer aanhoudt.