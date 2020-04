Na aandringen van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) bieden boekingssites zoals Booking.com en Expedia nu alternatieven bij annuleringen door het coronavirus. Tot nu toe konden de accommodaties klanten alleen geld teruggeven als het virus de reden van de annulering was. Die reden was namelijk als 'overmacht' aangemerkt.

Ook klanten zonder met een goedkopere non-refundable boeking kregen hiermee toch hun geld terug. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland vond dat onterecht, en trok daarom bij de ACM aan de bel. De financiële situatie van accommodaties verergerde nog verder door het beleid, aldus de brancheorganisatie.

De toezichthouder heeft bemiddeld, met als resultaat dat de boekingssites nu maatregelen hebben genomen die "de balans tussen de belangen van de eigenaren van accommodaties en reizigers verbetert".

'Coronarisico is nu duidelijk'

Zo bieden de sites vanaf nu geen non-refundable boekingen meer aan of wordt de consument vooraf gewaarschuwd dat ook het coronarisico geen reden voor een terugbetaling is. "Het is namelijk inmiddels duidelijk welk risico de reiziger loopt en de consument wordt daarvoor ook gewaarschuwd tijdens het boeken", aldus de ACM.

Ook krijgen accommodaties en boekingssites meer mogelijkheden om per klant afspraken te maken, als alternatief voor annulering. Een datumwijziging van de boeking of het geven van een tegoedbon zijn hiervan voorbeelden. Wel behoudt de klant het recht op teruggave van het geld.

De toezichthouder roept daarnaast de brancheorganisatie op om een standaardvoucher te ontwikkelen, die klanten na een annulering bij alle aangesloten accommodaties kunnen inleveren.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.