Op de eerste aanmeldingsdag voor de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn er tot 18.00 uur ruim 35.000 aanvragen binnengekomen bij het UWV. Werkgevers met een omzetverlies van minstens 20 procent kunnen gebruikmaken van de regeling, zodat zij de lonen kunnen doorbetalen.

Volgens woordvoerder Geralt Lammers is de eerste dag goed verlopen. "We zagen even een piek aan het begin, maar die kon de site met gemak aan. Het grootste deel van de dag was er zelfs geen wachttijd."

Er kwamen maandag ook veel vragen binnen; in totaal verwerkte het UWV ruim 3.300 telefoontjes. Vragen kwamen vooral van werkgevers, voor wie de regeling in het leven is geroepen, maar ook werknemers en zzp'ers hingen aan de lijn over mogelijke tegemoetkomingen.

Werkgevers die een tegemoetkoming hebben aangevraagd en in aanmerking komen, kunnen binnen twee tot vier weken geld verwachten. Daarmee wordt gemikt op de salarisdatum voor april. De aanvraag moet dan wel goed zijn ingevuld, benadrukt Lammers.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.