We geven als gevolg van de coronacrisis flink minder geld uit. Het aantal pinbetalingen daalde in de laatste week van maart met een kwart vergeleken met de laatste week van februari. "En de hoeveelheid contant geld die we hebben opgenomen is ruwweg gehalveerd", zegt een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland tegen NU.nl.

In de laatste week van februari werd 106 miljoen keer gepind, een maand later was dat nog maar 81 miljoen keer. Die cijfers gaan over afrekenen in winkels, horeca en uitgaansgelegenheden - al dan niet contactloos - met de pinpas of mobiel. In geld uitgedrukt, daalde de pinbestedingen in een maand tijd met 20 procent. "We kopen veel minder", concludeert de woordvoerder. In de supermarkt geven we juist meer uit.

Jaar op jaar groeide het aantal pinbetalingen over de hele linie nog wel, maar veel minder dan in een normale situatie het geval zou zijn. "De groei van het aantal pinbetalingen ligt nu met 3,5 procent significant lager. Zo'n kleine groei hebben we al lange tijd niet meer gezien", aldus de Betaalvereniging.

De daling van het aantal betalingen in fysieke winkels, wordt volgens de woordvoerder niet één-op-één goedgemaakt door online aankopen. Dat zou zichtbaar moeten zijn in hoe vaak met iDEAL is afgerekend. "We hebben die cijfers nog niet allemaal binnen, maar wij zien de grote toename van het aantal online aankopen nog niet."

Hij tekent daarbij aan dat het beeld iets vertroebeld kan zijn doordat betaaldiensten als Tikkie wellicht minder worden gebruikt, en die worden ook tot iDeal-betalingen gerekend. "Consumenten gebruiken dat veel om een kroegrekening te delen of gezamenlijk een cadeau te kopen. Dat valt nu ook grotendeels weg."