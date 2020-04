Het UWV heeft maandag om 12.30 uur al achttienduizend aanvragen ontvangen voor tijdelijke Noodmaatregel overbrugging ten behoeve van behoud van werkgelegenheid (NOW), laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Werkgevers kunnen sinds maandag 9.00 uur een beroep doen op de regeling.

"Het loopt storm", aldus de woordvoerder. Toch valt de wachttijd mee, stelt hij.

Vorige week dinsdag werd bekend wat de definitieve regeling gaat inhouden. Werkgevers die een omzetverlies van ten minste 20 procent lijden over een periode van drie maanden, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in hun loonkosten van maart tot en met mei. Het doel van de NOW is om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden.

De instantie kondigde afgelopen vrijdag al aan dat er tienduizenden aanvragen per dag werden verwacht. De huidige toeloop is dan ook zoals voorzien.