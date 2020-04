Nederlandse winkeliers komen in de problemen omdat kredietverzekeraars de kredietlimieten verlagen of zelfs helemaal beëindigd hebben en nieuwe aanvragen massaal afkeuren, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) maandag op basis van een rondgang onder winkeliers. Volgens de retailers wijzen kredietverzekeraars naar het coronavirus voor het terugbrengen

Om de kas te spekken lenen sommige winkeliers in de vorm van doorlopend krediet, een flexibele vorm van lenen waarbij winkeliers de beschikking krijgen over een bepaald bedrag. Dit bedrag wordt echter niet in één keer uitgekeerd: het bedrag dat je maximaal mag opnemen is je kredietlimiet.

De kredietlimieten worden nu dus vertraagd of zelfs helemaal ingetrokken, schrijft het FD op basis van een rondgang bij retailwinkels als Omoda en Nelson. Hierdoor kunnen zij minder of zelfs helemaal geen gebruik maken van hun lening, wat de kaspositie op zijn beurt raakt.

"Onze kredietlijnen zijn van 1 ton naar een paar duizend euro gegaan', vertelt designwinkeleigenaar Rick Pollé aan het dagblad. Minder geld tot de beschikking aan de ene kant, terwijl hij zijn omzet met bijna 100 procent zag teruglopen door het coronavirus. "Ik heb 22 man op de loonlijst en betaal maandelijks 40.000 euro huur. Dit houden we niet lang vol", aldus Pollé.

Brancheorganisatie INretail is dan ook bezorgd over de situatie. "Een sector die honderdduizenden mensen werk biedt en toch al zwaar onder druk staat, wordt op deze manier omvergetrokken. Dit mag niet gebeuren", stelt voorzitter Jan Meerman van INretail tegenover het FD.

