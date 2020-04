Het UWV opent maandag om 9.00 uur het noodloket voor werkgevers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen om de loonkosten tot maximaal 90 procent vergoed te krijgen. Het UWV verwacht maandag zeker tienduizenden aanmeldingen.

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is in leven geroepen om te voorkomen dat bedrijven omvallen en mensen hun baan verliezen door de stilgevallen economie als gevolg van de corona-uitbraak.

De hoogte van de loonkostenvergoeding hangt af van hoe groot het omzetverlies voor ondernemingen is. Als die daling 100 procent is, dan wordt 90 procent van de loonkosten door de overheid betaald. Daalt de omzet met de helft, dan wordt 45 procent van de salarissen vergoed.

Voorwaarde voor de NOW-regeling is wel dat bedrijven zeker drie maanden een omzetverlies van ten minste 20 procent verwachten en dat de onderneming het normale salaris gewoon blijft doorbetalen.

Contractvorm maakt niet uit, aanvraag duurt enkele weken

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vaste en flexcontracten: iedere contractvorm komt in aanmerking voor de vergoeding. Hiermee hoopt het kabinet dat bedrijven niet massaal overgaan tot het niet verlengen van contracten van flexwerkers.

Het UWV verwacht dat het twee tot drie weken na de aanvraag duurt voordat het geld op de rekening van de geraakte onderneming is gestort. De regeling geldt met terugwerkende kracht per 1 maart. Het maximale salaris dat wordt vergoed, is 9.538 euro per maand.

Praat mee op NUjij Ben jij met je bedrijf in de problemen gekomen door de coronacrisis? Vertel dan in de NUjij-reacties of jij een aanvraag gaat indienen bij het noodloket!

Koolmees verwacht meer dan 100.000 aanvragen

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verwacht dat veel bedrijven bij het UWV zullen aankloppen voor de regeling. "Het gaat om grote aantallen. Ik schat in dat 100.000 tot 150.000 ondernemingen een aanvraag zullen doen. Dan heb je het al gauw over anderhalf miljoen werknemers", zei hij zondag tegen het AD.

UWV-voorzitter Fred Paling verwacht maandag al tienduizenden aanvragen. Om potentiële problemen met de bereikbaarheid van het portaal te voorkomen geldt er een maximum van 60.000 aanvragen per dag.

